Arabie saoudite: l'armée ouvre ses rangs aux femmes

Les Saoudiennes sont désormais autorisées à rejoindre les rangs de l'armée au moment où le royaume wahhabite continue de promulguer des réformes leur accordant un accès plus large à une série de métiers qui leur étaient précédemment interdits. Les femmes sont désormais en mesure de postuler à un poste de soldat dans les provinces de Riyad, de La Mecque, de Qassim et de Médine. Une liste de conditions stipule que les candidates doivent être citoyennes saoudiennes, âgées de 25 à 35 ans et titulaires d'un diplôme d'études secondaires. En vertu du système en vigueur dans le pays, les femmes demandant à entrer dans l'armée doivent également avoir leur lieu de résidence dans les mêmes provinces que leur tuteur, généralement leur mari, père, frère ou fils.