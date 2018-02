Accidents de la circulation : 37 morts en une semaine

Trente-sept personnes ont trouvé la mort et 860 autres ont été blessées dans 777 accidents de la circulation enregistrés durant la période du 18 au 24 février au niveau national, selon un bilan établi mardi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Sétif avec 3 morts et 16 blessés, suite à 19 accidents, note la même source.