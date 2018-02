Visite d'une délégation d'hommes d'affaires danois en mars à Alger

Une délégation d'hommes d'affaires danois effectuera une visite à Alger en début mars prochain, a indiqué mardi l'ambassadeur du Danemark, Julie Elisabeth Pruzan Jirgensen, lors d'un entretien qu'elle a eu avec le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi. La visite de ces hommes d'affaires en Algérie permettra d'examiner les opportunités de partenariat entre l'Algérie et le Danemark, a indiqué un communiqué du ministère de l'Industrie et des mines.