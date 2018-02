Niger : prorogation de l'état d'urgence de trois mois

Le gouvernement nigérien a décidé lundi en conseil des ministres de proroger de nouveau de trois mois l'état d'urgence dans toute la région de Diffa (est), frontalière du Nigeria, et dans celles de Tillabéry et de Tahoua (ouest), proches des frontières du Mali et du Burkina Faso, selon un communiqué officiel publié mardi. Depuis quelques années, ces régions du Niger subissent des attaques à répétition de forces terroristes, notamment le groupe Boko Haram.