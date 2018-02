USA: éolien et solaire fournissent 80% de la demande en électricité

Des scientifiques ont indiqué mardi que les ressources éoliennes et solaires pourraient fournir 80% de la demande en électricité aux Etats-Unis, pourvu que des améliorations soient effectuées en matière de transmission et de stockage. Ces énergies renouvelables étaient considérées il y a encore quelques années comme n'étant capables de répondre qu'à 20 à 30% des besoins électriques américains, selon une étude publiée dans la revue Energy and Environmental Science. Les Etats-Unis génèrent actuellement environ deux tiers de leur électricité avec des ressources fossiles --gaz naturel, charbon, pétrole-- ce qui contribue à la hausse de la température mondiale en relâchant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et un cinquième provient de centrales nucléaires.