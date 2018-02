Les forces de sécurité somaliennes tuent cinq terroristes

Au moins cinq terroristes du mouvement Al-Shebab ont été abattus mardi lors de violents affrontements entre des membres du groupe et l'armée nationale somalienne (SNA), dans la région de Gedo, au sud-ouest de la Somalie, ont indiqué les autorités locales. Le vice-gouverneur de la région de Gedo, Cheikh Mohamed Hussein, a dit aux journalistes que l'armée nationale somalienne avait mené une opération qui ciblait les bastions des terroristes, près de Bardhere. "Aujourd'hui, l'armée nationale somalienne a tué cinq terroristes d'Al-Shebab et en a blessé plusieurs autres. Ils ont essayé de résister et de combattre les forces de la SNA, mais ont été vaincus. Deux de nos soldats ont été légèrement blessés", a dit M. Hussein.