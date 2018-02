Haïti dénonce "l'attitude partisane et nuisible" d'une mission de l'ONU

Les autorités haïtiennes ont rappelé mardi leur ambassadeur auprès de l'ONU pour des consultations, après la publication d'un communiqué de la Mission des Nations unies pour l'appui à la justice (Minujusth) qu'elles ont considéré "partisan" et "nuisible". La déclaration de la Minujusth "outrepasse le cadre de son mandat (...) et traduit une attitude partisane nuisible à la stabilité politique et institutionnelle, si chèrement acquise au cours de ces dernières années", a estimé mardi le ministère haïtien des Affaires étrangères dans un communiqué. La Minujusth a salué dimanche la nomination de juges chargés d'instruire des plaintes déposées depuis le début de l'année dans le cadre du dossier Petrocaribe.