Syrie: Deraa pilonnée par les terroristes

La ville de Deraa, située dans le gouvernorat éponyme dans le sud de la Syrie, a été mercredi la cible de tirs de terroristes qui ont fait un mort et 14 blessés, rapporte l'agence syrienne Sana. "Une fille a été tuée et 14 enfants ont été blessés", a annoncé l'agence Sana, citant un responsable. Précédemment, on évoquait 15 blessés. Selon les informations de Sana, des terroristes du Front al-Nosra sont impliqués dans l'attaque, soulignant que les terroristes ont ciblé les alentours des hôpitaux de la ville lorsque les enfants revenaient de l'école. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté samedi à l'unanimité une résolution réclamant "sans délai" un cessez-le-feu humanitaire d'un mois en Syrie.