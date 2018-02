Saisie de 19.000 comprimés psychotropes à Tamanrasset

Les services de sûreté de la wilaya de Tamanrasset ont démantelé, le week-end dernier, un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue et de psychotropes et saisi plus de 19.000 comprimés psychotropes, a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). "Sur la base d'informations faisant état d'un suspect qui s'adonnait au trafic de psychotropes au centre ville, les forces de police du service de wilaya de la police judiciaire de la wilaya de Tamanrasset ont intensifié leurs investigations sur le terrain, ce qui leur a permis d'identifier le mis en cause", lit-on dans le communiqué.