Froid sibérien: au moins 46 morts à travers l'Europe

Au moins 46 personnes ont été tuées mercredi dans la vague de froid sibérien qui sévit en Europe, dont de nombreux sans-abri, et continuait à semer la pagaille dans les transports. Surnommée "La Bête de l'Est" par les médias britanniques, "L'Ours de Sibérie" aux Pays-Bas, le "canon à neige" en Suède ou le "Moscou-Paris" en France, cette vague de froid a fait au moins 46 morts depuis vendredi, selon un nouveau bilan: dix-huit en Pologne, six en République tchèque, cinq en Lituanie, quatre en France et en Slovaquie, deux en Italie ainsi qu'en Roumanie, en Serbie et en Slovénie.