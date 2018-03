Brésil: maintient qu'il a des chances d'être réélu

L'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, condamné à 12 ans de prison pour corruption, s'est dit jeudi "innocent" et a déclaré ne pas avoir peur de la prison. "Je travaille en partant de l'hypothèse que je serai candidat, que je vais gagner en justice, prouver mon innocence et que j'aurai le droit d'être candidat" au scrutin d'octobre, a assuré Lula dans une interview à l'AFP réalisée à Sao Paulo. Lula, auquel il a été demandé s'il pensait à la prison, a répondu qu'il "y pense tous les jours", tout en ajoutant : "je n'ai pas peur et je ne suis pas inquiet".