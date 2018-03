Baisse des ventes de voitures neuves aux Etats-Unis

Les grands constructeurs automobile américains ont annoncé jeudi une baisse de leurs ventes pour le mois de février, en raison d'un net recul de la demande auprès des particuliers. General Motors (GM), le premier groupe automobile du pays, a vu ses ventes de véhicules neufs diminuer le mois dernier de 6,9% sur un an à 220.905 unités, principalement à cause d'un recul de 10% chez les particuliers. Les ventes aux professionnels (loueurs, entreprises, municipalités) ont, elles, augmenté de 7%, grâce aux utilitaires et autres véhicules commerciaux. Si les ventes des pickups (camionnettes à plateau) et des SUV (4X4 de ville) demeurent en général stables, les modèles Chevy Silverado et le pickup GMC Sierra ont connu un mois difficile.