Le prince héritier saoudien en visite ce dimanche en Egypte

Le fils du roi Salmane d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, effectuera dimanche et lundi en Egypte son premier déplacement à l'étranger en tant que prince héritier, a-t-on annoncé jeudi de source gouvernementale. La visite au Caire de Mohammed ben Salmane, désigné prince héritier par son père en juin, interviendra trois semaines avant l'élection présidentielle égyptienne. Ryadh et Le Caire collaborent sur d'importants dossiers régionaux, notamment la conflit du Yémen et le blocus du Qatar. Le choix du Caire comme première visite à l'étranger du prince héritier constitue "une réaffimation de la coopération saoudo-égyptienne au plus haut niveau", a indiqué une source gouvernementale saoudienne, selon laquelle les discussions porteront sur l'Iran, le conflit au Yémen, la lutte contre le "terrorisme" et la coopération énergétique.