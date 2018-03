La Grèce légalise la production de cannabis thérapeutique

Le Parlement grec a légalisé la production de cannabis thérapeutique et de produits pharmaceutiques dérivés. Le projet de loi, qui s'inscrit dans les réformes sociétales promues par le gouvernement d'Alexis Tsipras, a été soutenu jeudi par les députés de la majorité, alliant gauche radicale et droite souverainiste, et de l'opposition de centre gauche. L'opposition conservatrice et néonazie, ainsi que le parti communiste KKE, ont voté contre. Dans un pays où l'usage récréatif du cannabis reste prohibé, le texte soumet à de strictes conditions la culture de cette plante et la fabrication de produits pharmaceutiques en étant tirés.