Libye: des affrontement entre tribus font 6 morts

Au moins six personnes ont été tués et une dizaine blessés depuis début février dans des affrontements entre tribus rivales dans le sud de la Libye, ont indiqué jeudi l'ONU et une source hospitalière. Les incidents se sont déroulés à Sebha, une ville à plus de 600 kilomètres au sud de Tripoli qui est régulièrement le théâtre de heurts meurtriers entre des tribus rivales. "Six personnes ont été tuées dans les affrontements depuis le début du mois" de février, a indiqué jeudi Oussama al-Wafi, porte-parole de l'hôpital de Sebha. "Il s'agit de civils, dont une fille de 15 ans et une femme de 35 ans", a-t-il précisé. Douze autres personnes, dont dix civils, ont été blessées. Deux femmes ont notamment été blessés quand l'hôpital a été touché par des tirs, a-t-il ajouté.