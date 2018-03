Venezuela: L'élection présidentielle fixée au 20 mai

L'élection présidentielle au Venezuela aura lieu le 20 mai, le chef de l'Etat sortant Nicolas Maduro briguant un second mandat de six ans, a-t-on annoncé de source officielle. "La date de l'élection a été fixée pour le 20 mai", a dit à la presse la présidente de la Commission électorale nationale, Tibisay Lucena. Auparavant, le scrutin présidentiel, traditionnellement organisé en décembre, avait été avancé à avril par les autorités électorales. Cette décision a été critiquée par une partie de la communauté internationale et la principale coalition d'opposition qui a choisi de boycotter l'élection.