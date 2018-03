Puigdemont renonce à briguer la présidence catalane

Le président catalan destitué, l'indépendantiste Carles Puigdemont, a annoncé jeudi dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, qu'il renonçait à briguer la présidence de la Catalogne, afin d'y faciliter la formation d'"un gouvernement le plus rapidement possible". "J'ai informé le président du parlement catalan que, de manière provisoire, il ne présente pas ma candidature à l'investiture comme président", a dit M. Puigdemont dans une vidéo enregistrée en Belgique, où il s'est installé fin octobre. "Dans les conditions actuelles, c'est la seule façon de pouvoir former un nouveau gouvernement, le plus rapidement possible", a-t-il dit, pour expliquer ce retrait.