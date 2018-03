La Côte d'Ivoire compte 1.500 réfugiés libériens sur son territoire

La Côte d'Ivoire compte quelque 1.500 réfugiés libériens sur son territoire, a indiqué une source humanitaire. "Le nombre de réfugiés libériens s'est considérablement réduit passant de plus de 400.000 au début des années 90 à environ 1.500 à ce jour", a noté jeudi le chef du bureau du Service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides (SAARA) de Tabou (sud-ouest) Sylvestre Kpan Lansson lors d'un atelier de renforcement des capacités. Selon M. Lansson, ce nombre, "relativement réduit", constitue un défi à relever dans la mesure où il s'agira de rendre leur protection et leur assistance des plus efficaces possibles.