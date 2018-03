L'Algérie et l'UE identifient des pistes pour intensifier leurs relations

Des pistes de réflexion et d'action pour intensifier les relations dans les domaines politique, sécuritaire, judiciaire et migratoire entre l'Algérie et l'Union européenne (UE) ont été identifiées à la faveur de la "semaine de la coopération UE-Algérie" tenue du 27 février au 2 mars à Bruxelles, a annoncé vendredi le service action extérieure de l'UE. Dans le cadre de cette semaine, le 6ème Dialogue politique, sécurité et droits de l'homme, le 8ème sous-comité Justice et Affaires intérieures, ainsi que le 4ème Dialogue informel sur la migration et la mobilité se sont tenus à Bruxelles.