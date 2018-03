Méditerranée: forte baisse des arrivées de migrants en Europe

Près de 10.243 migrants sont arrivés en Europe par la mer depuis le début de l'année, a annoncé vendredi l'Organisation internationale pour les migrants (OIM). D'après l'Agence des Nations Unies pour les migrations, à la même date en 2017, ils étaient 17.438 à avoir atteint les côtes européennes, alors qu'en 2016, ils étaient déjà 116.005, soit plus de 100.000 de plus qu'en 2018 et 2017. Près de la moitié d'entre eux ont débarqué en Italie et le reste réparti de manière égale entre la Grèce et l'Espagne.