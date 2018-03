Ouagadougou: l'explosion à l'état-major provoquée par une voiture piégée

C'est une voiture piégée qui a été la cause de l'explosion qui a visé vendredi l'état-major général des armées à Ouagadougou. Cet attentat visait "peut-être" une réunion du G5 Sahel, a déclaré vendredi soir le ministre burkinabè de la Sécurité Clément Sawadogo. "Le véhicule était bourré d'explosifs, la charge était énorme" et a occasionné "d'énormes dégâts". "Il y avait une réunion sur le G5 Sahel", "peut-être qu'elle était visée", a déclaré le ministre lors d'un point presse, qualifiant cette attaque de "kamikaze". Il a fait état d'un bilan de huit membres des forces de l'ordre tués sur les deux sites visés, l'état-major et l'ambassade de France, et plus de 80 blessés.