L'ex-présidente argentine Kirchner sera jugée pour corruption

L'ex-présidente argentine Cristina Kirchner sera jugée pour corruption dans le cadre d'une affaire d'attribution frauduleuses de marchés publics en Patagonie. Selon la loi argentine, la sénatrice peut être jugée et condamnée, mais son immunité parlementaire la protège d'un emprisonnement. La date du procès n'a pas encore été fixée. Le juge fédéral Julion Ercolini a également ordonné le jugement de deux proches des ex-présidents Nestor et Cristina Kirchner, au pouvoir de 2003 à 2015: l'ex-ministre Julio de Vido et le chef d'entreprise du BTP, Lazaro Baez.