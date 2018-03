Mali : la MINUSMA préoccupée par les tensions à Gao

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a fait part, dans un communiqué de l'ONU rendu public vendredi, de sa préoccupation face à des initiatives "de certains groupes armés qui ont annoncé des intentions contraires aux dispositions établies par la Commission technique de sécurité (CTS) relatives aux mouvements de convois". La CTS, présidée par la MINUSMA, et à laquelle siègent les parties signataires de l'Accord pour la paix et la réconciliation nationale, a pris certaines mesures sécuritaires comprenant entre autres, l'obligation des groupes armés d'obtenir l'aval de la MINUSMA avant chaque déplacement entre les différentes villes pour les convois de plus de cinq véhicules.