Cinq morts dans une tempête aux Etats-Unis

Au moins cinq personnes ont péri dans la tempête qui frappait encore vendredi soir le nord-est des Etats-Unis, mêlant importantes chutes de neige, fortes pluies et rafales de vent violent, et entraînant l'annulation de centaines de vols et de trains. Un garçonnet de six ans est décédé lorsqu'un arbre s'est écrasé sur son domicile alors qu'il dormait, ont indiqué les autorités du comté de Chesterfield en Virginie. Dans ce même Etat, un homme âgé de 44 ans a péri lorsqu'un arbre s'est abattu sur son camion, selon la police du comté de James City. Près de Baltimore, sur la côté est, une femme de 77 ans a également perdu la vie lorsqu'elle a été frappée par une grosse branche d'arbre à Kingsville, selon la police de Baltimore.