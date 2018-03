Près de 3.000 migrants disparus en méditerranée en 2017

Près de 3.000 migrants ont disparu en Méditerranée l'année dernière et environ 21.000 ont été secourus alors que près de 120.000 ont réussi à traverser la Méditerranée vers l'Italie, a indiqué le Directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), William Lacy Swing, dans une interview publiée vendredi à Londres. M. Swing a souligné au quotidien Acharq El Awsat qu’en 2017, environ 119.310 migrants ont traversé la Méditerranée vers l'Italie, soit 34% de moins que l'année précédente, ajoutant que 2.832 personnes ont disparu dans la mer l'année dernière et que 20.385 personnes ont été sauvées. Il a relevé également que 29.000 personnes déplacées étaient bloquées sur les côtes espagnoles et quelque 20.000 sur la côte grecque, durant la même période.