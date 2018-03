Le protectionnisme de Trump nuirait à l'économie américaine

Le Fonds monétaire international a estimé vendredi que les mesures protectionnistes qu'entend prendre le président américain Donald Trump auraient pour effet de nuire aussi à l'économie américaine. "Les restrictions à l'importation annoncées par le président américain sont de nature à causer des dégâts non seulement hors des Etats-Unis mais encore à l'économie américaine elle-même, y compris à ses secteurs manufacturier et de la construction qui sont de gros utilisateurs d'aluminium et d'acier", a indiqué le FMI dans un communiqué. L'institution, basée à Washington, redoute en outre un recours grandissant à l'argument sécurité nationale pour justifier des limitations des importations.