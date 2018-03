Rex Tillerson en Ethiopie pour parler relations afro-US

La visite de travail du secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson en Ethiopie, prévue la semaine prochaine, sera axée sur des échanges de points de vue sur la paix et la sécurité, le terrorisme et le renforcement de la coopération entre les Etats-Unis et l'Afrique sur la démocratie et le développement, selon lÆAgence officielle éthiopienne de presse (ENA). Le département d'Etat américain a annoncé, jeudi, que l'Ethiopie sera l'un des cinq pays africains que M. Tillerson visitera lors de sa première visite de travail sur le continent, du 6 au 13 mars. La visite de travail de M. Tillerson en Ethiopie "a pour but de discuter des aspects de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique et sur l'ensemble du continent, et de la lutte contre le terrorisme", rapporte ENA.