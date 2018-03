Plus de 52 tonnes de résine de cannabis saisies durant l`année 2017

Plus de 52 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en Algérie durant l`année 2017, dont près de 79% dans les wilayas de l`ouest du pays, selon un bilan de l`Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT). "Au total, 52.609,9 kg de résine de cannabis ont été saisis durant l'année 2017, en Algérie, dont 78,87% dans la région Ouest du pays", a précisé l`Office dans son rapport, se référant au bilan des services de lutte contre les stupéfiants (Gendarmerie nationale, Police et Douanes). La quantité de résine de cannabis saisie durant l`année 2017 a enregistré une baisse de 51,77% par rapport à la même période de l`année 2016, en raison surtout du renforcement du dispositif sécuritaire aux niveaux des frontières, selon les explications d'une source proche de l`Office qui relève que malgré cette baisse les quantités saisies sont toujours "très élevées".