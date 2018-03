Accidents de la route: 11 personnes décédées en 48 heures

Onze personnes ont trouvé la mort et sept autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus durant les dernières 48 heures à travers le territoire national, indique samedi un bilan établi par les services de la Protection civile. L'accident qui a fait le plus de victimes a eu lieu dans la wilaya d'El Bayadh, où trois personnes sont décédées et deux autres ont été blessées suite au renversement d'un véhicule léger sur une route de la commune d'El Benoud.