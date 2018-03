L'Iran prêt à négocier sur ses missiles si l'Occident détruit les siens

L'Iran acceptera de "parler de ses missiles" si "les Etats-Unis et les pays européens détruisent leurs armes nucléaires et leurs missiles longue portée", a déclaré samedi Massoud Jazayeri, porte-parole de l'état-major des forces armées iraniennes. "Ce que les Américains disent, par désespoir, pour limiter le programme balistique de l'Iran est un rêve inaccessible", a ajouté M. Jazayeri, cité par l'agence Irna. "C'est le résultat de leurs échecs et leurs défaites dans la région", a-t-il encore affirmé.