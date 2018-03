France: rassemblement de centaines d'opposants au nucléaire

Des centaines d'opposant à un projet d'enfouissement de déchets nucléaires se réunissaient samedi dans un bois dans le nord-est de la France, malgré une interdiction de manifester décidée par les autorités. Environ 300 manifestants, selon la police, ont marché entre la localité de Bure et celle de Mandres-en-Barrois, où se situe le bois Lejuc. Le 22 février, 500 gendarmes avaient évacué manu militari une quinzaine d'occupants de ce bois, épicentre de la contestation, et des bulldozers avaient détruit bivouacs et barricades. Samedi, les forces de l'ordre procèdent à des contrôles autour de ces deux communes.