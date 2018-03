Moscou qualifie les sanctions américaines d "illégales et nuisibles"

Le Kremlin a dénoncé samedi la prolongation des sanctions américaines visant la Russie, les qualifiant d'"illégales et nuisibles" au moment où les relations entre les deux puissances sont au plus bas. "Nous n'avons jamais été les initiateurs de ces sanctions. Nous les considérons comme illégales et nuisibles non seulement pour les peuples de nos deux pays, mais aussi pour le monde entier", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l'agence Interfax. Les Etats-Unis ont imposé des sanctions économiques contre la Russie après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014 à la suite d'un référendum. Ces sanctions ont été reconduites vendredi pour une année supplémentaire sur ordre du président américain Donald Trump.