Liban: les législatives auront lieu le 6 mai

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a assuré samedi les partis politiques du pays que les élections législatives se tiendraient bien le 6 mai comme prévu, selon le quotidien Al-Joumhouria. Ne pas organiser ce scrutin risquerait de "dévaster le pays et de lui faire perdre ses liens avec d'autres Etats", a-t-il dit aux représentants de partis qu'il recevait. "Je le dis fermement et définitivement: les élections auront lieu et aucune force dans le monde ne les arrêtera ou les perturbera", a-t-il souligné. Ces élections, les premières du genre dans le pays depuis neuf ans, seront par ailleurs ouvertes pour la première fois aux Libanais de l'étranger qui pourront voter de façon anticipée.