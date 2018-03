Pékin répond aux menaces commerciales américaines

La Chine "ne restera pas les bras croisés" face aux menaces des Etats-Unis en matière commerciale, a averti dimanche un haut responsable chinois, après des déclarations de plus en plus vives du président américain Donald Trump. "La Chine ne veut pas d'une guerre commerciale avec les Etats-Unis, mais si les Etats-Unis prennent des mesures qui nuisent aux intérêts chinois, la Chine ne restera pas les bras croisés et prendra les mesures qui s'imposent", a déclaré devant la presse le porte-parole de l'Assemblée nationale populaire (ANP), Zhang Yesui, à la veille de l'ouverture de la session annuelle plénière du parlement chinois.