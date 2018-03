Les contes populaires algériens s'invitent à Moscou

Les contes populaires algériens ont séduit l'auditoire russe venu découvrir, samedi à la Bibliothèque de la littérature étrangère de Moscou, une kyrielle de spectacles adaptés de la collection "Contes de fées d'Algérie" de l'auteur-compilateur Valéry Yegochkine, ex-ambassadeur de Russie en Algérie. L'événement littéraire et artistique, organisé à la Francothèque de Moscou, a permis à Valéry Yegochkine -- qui a connu dès l'année 1965 l'Algérie où il a été diplomate puis ambassadeur entre 1995 et 2000 -- de présenter ses manuels sur les célèbres contes du terroir algérien qu'il a traduits pour le lectorat russe et édités à partir des années 1980. Yegochkine est également vice-président de l'Association des diplomates russes et membre de l'Union des écrivains russes.