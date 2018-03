La présidentielle à Madagascar, le 24 novembre

Les deux tours de l'élection présidentielle prévue cette année à Madagascar se tiendront les 24 novembre et 24 décembre, a annoncé samedi le ministre malgache des Affaires étrangères Henry Rabary-Njaka. "Le premier tour sera le 24 novembre et le deuxième tour le 24 décembre, pour ce qui concerne l'élection présidentielle. Et tout de suite après, il y aura les élections législatives", a déclaré M. Rabary-Njaka interogé sur la chaîne de télévision TV5 Monde. "En ce moment même, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, sont en train justement d'étudier pour sortir les lois électorales", a-t-il ajouté.