Législatives en Italie : un vote dans l'incertitude

Plus de 46 millions d'Italiens sont appelés à voter dimanche pour des élections à l'issue incertaine entre poussée de la droite et montée des populismes, avec Silvio Berlusconi appelé à jouer de nouveau un rôle de premier plan. Les bureaux de vote ont ouvert à 07H00 (06H00 GMT) et le resteront jusqu'à 23H00 (22H00 GMT): tous les électeurs doivent élire 630 députés via un bulletin rose. Ceux qui ont plus de 25 ans recevront aussi un bulletin jaune pour choisir les 315 sénateurs.