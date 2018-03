Tunisie investit 5 milliards de dollars dans l’énergie

La Tunisie investira 12 milliards de dinars (environ 5 milliards de dollars) dans des projets électriques et énergétiques, entre 2018 et 2020, a indiqué un communiqué du gouvernement. Les projets électriques incluent la construction d’une ligne de transmission électrique sous-marine, d’une capacité de transport de 600 mégawatts (MW). L’infrastructure reliera la Tunisie à l’Italie pour un coût total de 600 millions d’euros (plus de 735 millions de dollars). Il est également prévu que deux centrales d’une capacité de 450 MW, chacune, soient construites en Tunisie.