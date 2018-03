Un terroriste arrêté à Bordj Bou Arreridj et un autre se rend à Tamanrasset

Un terroriste a été arrêté samedi à Bordj Bou Arreridj et un autre s'est rendu dimanche à Tamanrasset, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficace de renseignements, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 03 mars 2018 à Bordj Bou Arreridj, le terroriste dénommé G. Hicham dit Abou Djaber", a précisé la même source. Dans le même contexte, "un terroriste s'est rendu, ce matin, aux autorités militaires en 6ème Région militaire à Tamanrasset, en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et deux chargeurs garnis, a ajouté la même source, relevant qu'il "s'agit, en l'occurrence, de R. Ahmed, dit Abou Ahmed qui avait rallié les groupes terroristes en 2012".