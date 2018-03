Egypte: 4 soldats et 10 terroristes tués dans le Sinaï

Quatre soldats et dix terroristes ont été tués en Egypte dans une opération dans le Sinaï (nord-est) contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), a annoncé dimanche l'armée. Au total, au moins 16 militaires ainsi que plus de 100 terroristes ont été tués depuis le lancement le 9 février d'une vaste campagne dans le Sinaï, selon les précédents bilans officiels. Fin novembre, le président Abdel Fattah al-Sissi, qui brigue un deuxième mandat en mars, avait donné trois mois à l'armée pour rétablir la sécurité et la stabilité dans le Sinaï. Cet ultimatum avait été lancé quelques jours après une attaque contre une mosquée dans le nord de la péninsule qui avait fait plus de 300 morts.