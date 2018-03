L’armée syrienne libère trois localités de la Ghouta

Les forces syriennes et les milices populaires ont chassé les groupes armés des villes d'Outaya, de Housh al-Salhiya et de Tal-Farzat en Ghouta orientale, une banlieue de Damas, a rapporté dimanche la chaine de télévision al-Mayadeen. Selon la chaine, "les terroristes du Front al-Nosra ont essuyé des pertes et battu en retraite". Le commandement de l'armée syrienne a ordonné d'isoler un avant-poste des formations armées illégales dans le secteur de Marj al-Sultan, près de Douma, à 12 km de Damas, selon la même source, soulignant que l'opération est appelée à faciliter la sortie des civils bloqués par les terroristes en Ghouta orientale.