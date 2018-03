1.263 cas de rougeole à El Oued et Ouargla

Le Directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Djamel Fourar a indiqué que 1.263 cas de rougeole avaient été enregistrés dans les wilayas d'El Oued et de Ouargla. Le plus grand nombre de cas de rougeole a été enregistré dans la wilaya d'El Oued où trois nourrissons et un quinquagénaire sont décédés contre une personne âgée de 26 ans décédée à Ouargla, a déclaré dimanche Dr Fourar. 43.000 enfants âgés entre 6 et 14 ans ont été vaccinés à Ouargla contre 39.000 à El Oued, a-t-il fait savoir, indiquant que l'opération se poursuivra pour ceux qui n'ont pas été vaccinés durant les campagnes de mars 2017 et janvier 2018.