L'Indonésie bientôt approvisionnée par du pétrole algérien

La secrétaire générale du ministère de l'Energie, Fatma-Zohra Cherfi, a reçu dimanche à Alger le vice-ministre indonésien de l'Energie et des ressources minérales, Arcandra Tahar, avec qui elle a discuté de la coopération énergétique bilatérale, notamment en matière d'approvisionnement de l'Indonésie par du pétrole algérien, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette audience, les deux parties ont évoqué l'état des relations de coopération entre l'Algérie et l'Indonésie dans le domaine des hydrocarbures en exprimant leur "entière satisfaction de l'excellence de ces relations", selon la même source. Mme Cherfi a invité la partie indonésienne à renforcer davantage cette coopération et à l'élargir à d'autres domaines.