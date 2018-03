Fella El-Djazairia lauréate du prix "Souad M'hamed" des Nations-Unies

La chanteuse Fella El-Djazairia a remporté le prix "Souad M'hamed" décerné parmi d'autres distinctions par le Bureau des Nations-Unies des arts (Unarts) pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), selon la liste des lauréats dévoilée par les organisateurs sur la Toile. Fella El-Djazairia fait partie des 19 artistes arabes de différents genres artistiques choisis pour être honorés lors de la deuxième édition du festival "Ancien et nouveau", organisé chaque année par l'Unarts pour la région MENA. La liste des lauréats comporte un panel de célébrités à l'instar, entre autres, de l'actrice égyptienne Yousra (prix Faten Hamama), le chanteur émirati Hassan El-Jassimi (prix Abdelhalim Hafez), l'actrice tunisienne Hind Sabri (prix Hind Rostom) et la chanteuse Nawel El-Koweitia (prix Faiza Ahmed).