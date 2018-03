Soudan: 177 étrangers libérés des mains des trafiquants d'êtres humains

La police soudanaise a libéré dimanche 177 étrangers des mains des trafiquants d'êtres humains dans la capitale Khartoum, a rapporté l'agence de presse officielle SUNA sans donner de précisions sur leurs nationalités. "Une force conjointe de la police de réserve centrale, de l'administration des urgences et des opérations, des services d'enquête criminelle et de la police locale, ont participé à l'action et arrêté l'accusé principal", a déclaré Ibrahim Abdel-Rahim, directeur de la police d'Etat de Khartoum, cité par la presse.