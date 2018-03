Une délégation sud-coréenne attendue au Nord

Une délégation sud-coréenne se rendra lundi à Pyongyang pour discuter des moyens de favoriser le dialogue entre Pyongyang et Washington sur les armes nucléaires, dans le cadre d'une amorce de détente sur la péninsule. Les jeux Olympiques d'hiver, qui se sont achevés le 25 février, ont permis un remarquable rapprochement entre le Nord et le Sud après deux années de fortes tensions liées aux programmes nucléaire et balistique de Pyongyang. Les Jeux Olympiques de Pyeongchang ont été le lieu des tentatives d'unification des deux Corées, appuyées par la visite de Kim Yo Jong, sœur cadette de Kim Jong Un.