Première présidentielle post-Ebola mercredi en Sierra Leone

En paix depuis 16 ans mais toujours extrêmement pauvre, la Sierra Leone s'apprête à vivre mercredi des élections présidentielle et législatives avec l'espoir d'entamer enfin son décollage économique, entravé par une épidémie d'Ebola et une corruption toujours endémique. Quelque 3,1 millions d'électeurs sont appelés à choisir, parmi 16 candidats dont deux femmes, le successeur du président Ernest Bai Koroma, qui ne peut plus se représenter après 10 ans de pouvoir. Ils devront également élire les 132 députés de ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, dont le sol regorge de diamants mais qui reste l'un des plus pauvres au monde.