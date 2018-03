Réouverture de la chancellerie danoise en Algérie

Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, a présidé lundi avec son homologue danois, M. Anders Samuelsen, la cérémonie de réouverture de la chancellerie danoise à Alger, sise Rue Doudou Mokhtar à Ben Aknoun (Alger). S'exprimant en marge de la réouverture de la chancellerie, fermée en 2010, M. Messahel a affirmé que la "réouverture de cette ambassade témoigne de l'intérêt accordé par le Royaume du Danemark aux liens historiques unissant les deux pays et reflète aussi notre souci de renforcer et d'élargir les relations politiques et économiques bilatérales privilégiées".