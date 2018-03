Serguei Lavrov en tournée africaine

Le ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Lavrov entame lundi une tournée africaine qui le mènera en Angola, Namibie, Mozambique, Zimbabwe et Ethiopie, en vue d'"intensifier les liens sur plusieurs axes", rapporte la presse russe. Ce périple africain de cinq jours que le chef de la diplomatie russe entame le 5 mars "rappelle l’intérêt porté par la Russie à l’Afrique", écrit l'agence Sputnik. "Ma prochaine visite est destinée à intensifier les liens sur plusieurs axes, trouver de nouveaux terrains pour des efforts communs dans les domaines commercial et économique, scientifique, technique, humanitaire et d'autres encore", a déclaré Serguei dans une interview au journal Hommes d'Afrique, évoquée par Sputnik.