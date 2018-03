Accidents de la route: 2.913 morts et 18.175 blessés en 2017

Deux mille neuf cent treize (2.913) personnes ont trouvé la mort et 18.175 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus en 2017, a indiqué lundi un bilan de la Gendarmerie nationale présenté par le directeur des unités constituées au Commandement de la Gendarmerie nationale, le colonel Mohamed Triki. Intervenant lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan des accidents de la route et les actions de sécurité routière, M. Triki a indiqué que les accidents enregistrés en 2017 avaient atteint 10.505 faisant 2.913 morts et 18.175 blessés, soulignant que le nombre de morts a reculé de 11,89% par rapport à l'année précédente, tandis que le nombre de blessés a baissé de 29,29%.